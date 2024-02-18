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Edirne Valisi Yunus Sezer, daha önce spor yapmamış bin 25 öğrenciyi futbol, basketbol ve voleybol branşlarıyla buluşturan 'Mahalle Ligi' projesinde yer alan voleybol ve basketbol müsabakalarının açılışını gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, daha önce spor yapmamış bin 25 öğrenciyi futbol, basketbol ve voleybol branşlarıyla buluşturdu.

Mahalle Ligi projesi kapsamında merkez ve ilçelerden 21 ilkokul, 20 ortaokulun öğrencilerinden takımlar oluşturulurken, kurulan ligde daha önce spor yapmamış çocukların spor ile buluşacağını dile getiren Vali Sezer, projenin Edirne'ye ve çocuklara katkısının büyük olduğunu söyledi.

Vali Sezer, amaçlarının her çocuğu spor ile tanıştırarak bir yetenek kazanmasını sağlamak olduğunu kaydetti.