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2023 yılı peşin hububat biçim fiyatlarının belirlendiği toplantıda, komisyonun kararına göre; Hububat Biçim Ücreti KDV Dahil 1 Dekarı 155 TL, Kanola Biçim Ücreti 1 dekarı KDV dahil 180 TL ve Balya Bağlama Ücreti (25 Kg balya için) KDV dahil 15 TL olarak belirlendi.

Toplantıya Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, Havsa Ziraat Odası Başkanı Bülent Uzel, Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Özcan Kayalı, Meriç Ziraat Odası Başkanı İbrahim Dalkıran, Enez Ziraat Odası Başkanı Mehmet Oskan ve Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü Nadi Aygen katıldı.

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