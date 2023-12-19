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Ziraat Yüksek Mühendisi Uzman Tarım Danışmanı Lütfü Açar, Edirne'de hububat ekilişlerinin büyük oranda tamamlandığını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ziraat Yüksek Mühendisi Uzman Tarım Danışmanı TAR-DER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lütfü Açar, bölgemizde hububat ekimlerine Kasım ayında başlandığını ve artık ekilişlerde sona gelindiğini, kanola ekiminde önemli düşüşler yaşandığını söyledi.

Açar açıklamasında, mevsimin genel anlamda kurak gitmesi özellikle yağlık guruptan olan kanola ekilişlerinde önemli düşüşlerin olduğuna da dikkati çekerek, "Bu anlamda sezonun; öncelikle üreticilerimize, bölgemize ve de ülkemize hayırlı olsun. Süreç içerisinde her fırsatta tarımsal üretimde üç devrenin olduğu ifade edilmektedir. Nihayetinde de üçüncü ve de uzun bir devre başlamıştır. Diğer bir ifade ile çıkış sonrası ve de hasat devresine kadar sürecek bir devreye girilmiştir" dedi.

Çıkış döneminden sonra başlayan bu devrede de yapılacak doğru işler muhakkak ki üretime katkısı o oranda olacağı konusunun da bilinmesi gerektiğine vurgu yapan Açar, "İklimin gidişatı dikkate alındığında görülen o ki mevsim sıcaklıklılarının uzun yıllar ortalamalarının üstünde seyrettiği ve de seyredeceği tahmin edilmektedir. Bu durum ise ekilişlerde bazı olumsuzlukların olması muhtemeldir. Nitekim geçmiş yılarda da mevsimin ilerleyen sürecinde hububat ekilişlerinde özellikle Zabrus adıyla bilinen “Ekin Kambur Böceği” zararlısının bazı bölgelerde ciddi denilebilecek zararı görülmüştür. Nitekim bugünlerde yapmış olduğumuz gözlemler ile birlikte tarafımıza gelen bilgiler ile de bazı bölgelerimizde Zabrus bulgularına rastlanılmıştır. Bu itibar iledir ki üreticiler; süreç içerisinde hububat ekilişlerini kontrol etmeleri önemlidir. Olumsuzluk durumunda ilgili tarım teşkilatlarına bildirmeleri menfaatlerinedir" diye konuştu.