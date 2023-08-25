İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ve Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, teşkilatlarıyla yapılan istişarelerde Edirne ve tüm ilçelerde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme eğiliminin ağır bastığını söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ve İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, dün İYİ Parti Keşan İlçe Binası’nı ziyaret ederek bir basın toplantısı gerçekleştirdi.



Akalın ve Engin’i burada İYİ Parti Keşan İlçe Başkanı Zafer Sarıkeçe, İYİ Parti Belediye Meclis üyeleri Coşkun Lofçalı ve Zafer Topçu ile yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

2024 YILINDA YAPILACAK YEREL SEÇİMLERE KENDİ ADAYLARIMIZ İLE KATILMAYI HEDEFLİYORUZ

Sarıkeçe, alacakları kararlar doğrultusunda yol haritası belirleyerek önümüzdeki yılın Mart ayında yapılacak yerel seçimlerle ilgili durum değerlendirmesini yapacaklarını ve durum değerlendirmesine göre hareket edeceklerini söyledi. 5 yıllık bir parti olduklarına ve partileri için “Kurulamaz, kurulsa da bir şey yapamaz” denildiğine vurgu yapan Sarıkeçe, “O kurulamaz denen parti kuruldu. Yönetimlere talip oldu, milletvekili de çıkardı belediye meclis üyesi de çıkardı. Artık bölgesel anlamda Keşan’ı nasıl yönetiriz diye oturup burada konuşmak beni çok heyecanlandırıyor. Muhtemelen arkadaşlarım da büyüklerim de aynı heyecanı taşıyordur. Bu konuda içim içime sığmıyor. Kolay değil, 5 yaşındayız ama 5 yaşın çok çok üstünde bir olgunluğa sahibiz" diye konuştu.

26 AĞUSTOS BİZİM İÇİN MİLAT OLACAK

İYİ Parti'nin memleketin yükünü sırtlamak üzere hazır olan bir parti konumunda olmasının başta Genel Başkan Meral Akşener’in tutumu gayreti bizleri asla yollarından saptırmadığını ifade ederek, "Bugünden sonra da inşallah kısmetse 26 Ağustos bizim için bir milattır.Sayın vekilimiz, sayın il başkanımız konuyla ilgili daha detaylı bilgiler verecek ama ben öyle inanıyorum, 26 Ağustos’tan sonra bambaşka bir İYİ Parti düşünüyorum, hayal ediyorum" diye konuştu.

Sarıkeçe’den sonra konuşan İl Başkanı Alpay Alpagut Engin ise, Edirne il ve ilçe belediyelerinin hepsinde aday çıkarmayı düşündüklerini söyledi.

Engin, yola çıktıkları ilk günden bu yana konuşulan tek şeyin hem Edirne Belediyesi, hem tüm ilçe belediyeleri ile belde belediyelerine talip olduklarını belirterek, "Bu konuda da çalışmalar sürüyor. Bunun için yeterli potansiyele her şeye sahibiz. Bundan dolayı da çok iddialıyız, gerek Edirne’de gerekse ilçelerdeki belediyelerin eksikliklerini de net şekilde takip ediyoruz ve bunlarla ilgili projeler üretiyoruz. Bu Edirne içinde geçerli Keşan için de geçerli diğer ilçelerimiz için de geçerli Allah’ın izniyle hem ilçelerde hem beldelerde hem de şehrimizi İYİ Parti belediyeciliği ile tanıştırmak istiyoruz" diye konuştu.

Engin’den sonra konuşan İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın’da tüm katılımcılara hoş geldiniz dedikten sonra ülkeyle ilgili ve yerel yönetimlerle ilgili konulara değindi.