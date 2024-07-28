CHP’nin çiçeği burnunda yeni Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı 10 yıl ara verdiği siyasette ilk kez basınla buluştu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kamuoyunda sıkça dillendirilen, İYİ Parti’li Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin’in CHP’ye geçeceği yönündeki söylentilere CHP'nin çiçeği burnunda yeni İl Başkanı Harika Taybıllı açıklık getirdi.

Başkan Taybıllı, “Uzunköprü Belediye başkanı ile ilgili söylentiler benim de kulağıma geldi. Kendisi henüz örgütle görüşmüş değil, bildiğim kadarıyla Uzunköprü ilçesi örgütüyle de görüşmedi, bizimle de şu an için böyle bir diyalogu yok. Bundan sonraki süreçte diyaloga geçtikten sonra, o süreç açıldıktan sonra devamında ne şekilde bir yol izlenir? Olur mu, olmaz mı? O’nu süreç gösterecek” diye konuştu.