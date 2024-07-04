Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, tarım araçları ile ilgili bilgilendirme, trafikte güvenlik ve uyulması gereken kurallarla ilgili bilinçlendirme faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından Enez İlçesi Gülçavuş köyünde ikamet eden vatandaşlara yönelik bir bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Yapılan faaliyette; Temel trafik kuralları, araçlara sigorta ve muayene yaptırmanın önemi, reflektör, kask, yelek ve emniyet kemeri kullanımı, traktör ROPS (Rulman Korumalı Kabin) hakkında bilgiler,

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alkollü araç kullanımı ve sonuçları, diğer tarım araçlarının sürüş kuralları konularında detaylı bilgiler aktarıldı.

Kaynak: igf