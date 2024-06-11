Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, Kapıkule Gümrük Bölgesi'nde gümrük kaçağı cep telefonu ve 6 bin dolar ele geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Operasyonları Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kapıkule Gümrük Bölgesi'nde gümrük kaçağı cep telefonu ve dolar ele geçirdi.

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M.G. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı araçta yapılan aramada; gümrük değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 150 adet cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin USD Amerikan Doları ele geçirildi.

El konulan ürünler muhafaza altına alınırken, şüpheli şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: igf