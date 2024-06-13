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Hudutlarda 5,5 ayda 5 bin 215 şahıs yakalandı

Hudutlarda 5,5 ayda 5 bin 215 şahıs yakalandı

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Havsa ilçesi Habiller köyünde bir eve düzenlenen operasyonda 4 tabanca, 23 bıçak ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda 4 tabanca ve 23 bıçak ele geçirildi.

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