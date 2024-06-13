Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda 4 tabanca ve 23 bıçak ele geçirildi.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Havsa ilçesi Habiller köyünde bir eve düzenlenen operasyonda 4 tabanca, 23 bıçak ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 262 adet tabanca fişeği, 23 adet bıçak (kasatura), 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Evi aranan şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: igf