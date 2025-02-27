Edirne'de Keşan Bal Üreticileri Birliği’nin Olağan Kongresi 18 Şubat Salı günü Keşan Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Bal Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu’na Murat Yılmaz, Ahmet Erkal, Ertuğrul Kahramanoğlu, Şenol Vurgun ve Vedat Topaloğlu;

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine Fikret Tekin ve M.Erdem Dural ile Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Mustafa Bayır, Hasan Başak ve Erol Erdin seçildi.

Başkanlığa Murat Yılmaz’ın getirildiği Bal Üreticileri Birliği 23 Şubat Pazar günü Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Arıcılık Fuarı’na katıldı.

Yılmaz, üyelerinin meslekle ilgili fuar, seminer ve eğitimlere kendilerini gelşiştirmeleri için bu tür etkinliklere katılmaya devam edeceklerini söyledi.