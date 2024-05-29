Edirne'de Keşan TSO (Ticaret ve Sanayi Odası), Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında Saros Körfezi'nde bulunan üyelerin ve yerel işletmelerin mağdur olması durumuyla ilgili TOBB ile görüşmelerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan TSO, konutların turizm amaçlı kiralanması hakkında TOBB ile görüş önerisinde bulundu

Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, konutların turizm amaçlı kiralanması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile ilgili gerekli izinlerin alınması için talepte bulunduklarını kaydetti.

“Konutların gerçek ve tüzel kişilere, tek seferde yüz gün veya yüz günden daha kısa süre ile turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin 02.11.2023 tarihli ve 32357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında tapusu bulunmayan sahillerdeki evlerin kiralanması mümkün olmamaktadır" diyen Şapçı, "Çalışma alanımız içinde bulunan Saros Körfezi’mizdekiralanabilirbinlerce tapusu olmayan ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Kayıt Belgesi bulunan evlerde “7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında turizm amaçlı olarak kiraya verilmesi hususunda T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TOBB ile yazışmalar ve görüşmeler gerçekleştirdik. Bu doğrultuda Saros Körfezi’nde bulunan üyelerimizin turizm kazançlarında çok önemli azalmalar yaşayacağını öngörerekilgili Bakanlıklar ile iletişime geçilmesi gerektiğinin altını çizerek, izinlerin alınması için talepte bulunduk. Bölgemiz tarım ve ticaretin haricinde turizm anlamında gerçekten cazibe merkezi, ancak 1/25000 imar planlarının henüz yürürlüğe girmemesi ile bölgemizde turizmin gelişmesi gerekirken, maalesef konutların turizm amaçlı kiralanması hususundaki yönetmelik ile Saros Körfezi’nde bulunan tapusu olmayan ancak yapı kayıt belgesi bulunan konutlarınbölgemiz ekonomisine kazandırılamayacaktır. Bu durum böyle olduğu takdirde 81 kilometre sahil hacmine sahip olan Saros Körfezi’mizde birçok üyemiz ve yerel işletmelerimiz yer almaktadır. Uygulamaya giren Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması kanunu ile bölgemiz turizm sektörü oldukça olumsuz etkilenecek ticaretimizde daralmalar yaşanacaktır. Maddi ve manevi kayıpların yaşanmaması adına ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile temaslarımız ivedi bir şekilde devam edecektir. Keşan TSO olarak aktif Oda anlayışı ile bölgemizin tüm sorunlarında daima yanında olmaya gayret gösterdik. Saros Körfezi’mizi bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak için gerekli adımları atmaktan hiçbir zaman çekinmedik. Bu konuyla alakalı Bakan, Bakan Yardımcıları ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı ve TOBB Başkanımız M. RifatHisarcıklıoğlu ile de yüz yüze görüşmelerimiz oldu, umarım ki buradaki sorun en kısa sürede çözüme ulaşmış olur” diye konuştu.