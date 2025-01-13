Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın korunma ve bakım altında bulunan çocuklara yönelik sunduğu önemli hizmetlerden biri olan “Koruyucu Aile” hizmeti, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Gönül Elçileri Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Edirne Valisi Yunus Sezer’in eşi Canan Sezer, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, idare amirleri ve Emniyet Müdürlüğü personeli katılım sağladı.

KORUYUCU AİLE OLMANIN ÖNEMİ VURGULANDI

Tanıtım toplantısında, koruyucu aile hizmetinin, çocukların sevgi dolu bir ortamda büyümelerine olanak sağladığı ve aile bağlarını güçlendirdiği vurgulandı. Çocukların aile sıcaklığında yetişmesinin toplumsal önemine dikkat çekilerek, koruyucu aile olmanın gereklilikleri ve süreç hakkında bilgilendirme yapıldı.

EDİRNE’DE DESTEK VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, yaptığı açıklamada, korunma altında bulunan çocukların geleceğe hazırlanması için toplumun tüm kesimlerinin desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Koruyucu aile olmak, bu çocukların hayatına sevgi dolu bir dokunuş yapmaktır" dedi.

Tanıtım toplantısı, koruyucu aile hizmeti hakkında farkındalık oluşturmayı ve daha fazla kişinin gönüllü olmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.