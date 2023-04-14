Edirne'de 28. Dönem Milletvekili seçimleri için Memleket Partisi'nden 4 adaydan 3'ünün çekilmesiyle 1 vekili adayı kaldı!Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek Milletvekilliği seçimlerinde Memleket Partisi’nden aday gösterilen listede yer alan 4 adaydan 3’ü adaylıktan çekildi.

Listeden çekilen adaylar, sıralama yapılırken adaletsiz davranıldığını belirterek, milletvekili adaylıklarından ayrıldıklarını açıkladı.

İkinci sıradan aday gösterilen ve İl Başkanı olan Oktay Bozkurt, el yazısıyla yazdığı yazıyı partinin mesajlaşma grubuna göndererek adaylıktan çekildiğini duyurdu.

“BOZKURT, ÇAKIRLAR VE AKÇA MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞINDAN İSTİFA ETTİ”

Memleket Partisi Edirne İl Başkanlığı'ndan istifa ederek milletvekili aday adayı olan ve 28. dönem Edirne 2. sıra milletvekili adayı listesinde yer alan Oktay Bozkurt, istifasını 10 Nisan 2023 tarihli bir dilekçeyi kendi el yazısı ve imzası ile hazırlayarak, partililerin yer aldığı Whatsapp grubundan da partililere duyurdu.

3. sıra adayı Sami Çakırlar ise el yazısı ve imzası ile “Gördüğüm lüzum gereği 28. dönem Edirne 3. sıra milletvekilliği adaylığımdan geri çekiliyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim” ifadelerinin bulunduğu dilekçesini paylaştı.

Çakırlar’dan sonra 4. sıra adayı Şeydanur Akça ise Çakırlar'la aynı dilekçesini paylaştı.