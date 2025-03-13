Edirne'de Keşan Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (TSO) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle yürütülen ve bölgemizde Keşan Belediyesi, Keşan İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile Trakya Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen “Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı” kapsamında çeşitli mesleki eğitim kursları düzenlenecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bölgedeki iş gücü ihtiyacının karşılanması, iş arayan bireylerin meslek sahibi olması ve istihdamın artırılması amacıyla hayata geçirilen bu proje kapsamında, CNC Makine ve Programlama, Muhasebe ve Akaryakıt İstasyonu Görevlisi alanlarında kurslar açılacak. Kurslara katılım sağlayan kişiler, eğitimi başarıyla tamamladıkları takdirde E-Devlet üzerinden sorgulanabilir sertifika sahibi olacaklar.

İSTİHDAM VE KARİYER FIRSATI

Keşan TSO yetkilileri, düzenlenecek olan bu kursların meslek öğrenmek isteyen bireylerin, kariyerine yeni bir yön vermek isteyenler için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Programın, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak açısından kritik bir rol üstlendiğini ifade eden yetkililer, özellikle bölgedeki işverenlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimlerin verileceğini vurguladı.

Sanayi sektöründe teknik bilgi ve beceri sahibi olmak isteyenler için CNC Makine ve Programlama kursu büyük bir avantaj sunarken, finans ve muhasebe alanında kariyer yapmak isteyenler için Muhasebe kursu önemli bir fırsat sağlayacak. Hizmet sektöründe çalışmak isteyenler için ise Akaryakıt İstasyonu Görevlisi eğitimi, istihdam olanaklarını artıracak nitelikte olacak.

BAŞVURU ŞARTLARI VE KAYIT SÜRECİ

Bu önemli programa katılmak isteyenlerin 28 Mart 2025 Cuma gününe kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvurular, QR-Kod’da bulunan link üzerinden gerçekleştirilecektir.

Yetkililer, kurslara katılım sağlamak isteyen adayların başvuru yapmadan önce, kendileri için en uygun olan eğitim programını belirlemelerinin önemine dikkat çekti.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

-18 yaşını doldurmuş olmak

-Kurs süresince eğitimlere düzenli olarak katılım sağlamak

-İş arayan ya da mesleki becerilerini geliştirmek isteyen bireyler

Eğitim programları boyunca katılımcılara uzman eğitmenler tarafından teorik ve pratik bilgiler aktarılacak olup, başarılı olan kursiyerlere sektörde istihdam imkânı sunulacaktır.

DETAYLI BİLGİ VE İLETİŞİM

Kurslara katılım sağlamak ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 0 284 714 11 37 ve 0 555 964 06 73 numaralı telefonlardan yada www.kesantso.org.tr adresi üzerinden bilgi alabilirler.

Bölgedeki vatandaşlarımızı bu fırsattan yararlanmaya davet ediyor, eğitim programına katılan tüm bireylere başarılar diliyoruz.