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Başhekim Uz Dr Ali Haydar Yıldırım, bu tip olaylar yaşanmamasını temenni edip İl Sağlık Müdürlüğü'ne, İtfaiye Amirliği'ne ve hastane personeline teşekkürlerini iletti

KKTC'de 'Renkler ve İzler' sergisi

KKTC'de 'Renkler ve İzler' sergisi

Hastane personeli, Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu öğrencileri, hastalar , yakınları ve Keşan Belediyesi İtfaiye görevlilerinin katıldığı tatbikat başarıyla sonuçlandı.

Özel Keşan Hastanesi'nde 'Acil Durum ve Afet Tatbikatı' yapıldı Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Özel Keşan Hastanesi'nde Acil Durum ve Afet Planı kapsamında gerçekleşen tatbikatta Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nden gözlemciler katıldı.

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