Tahmini Okuma Süresi: dakika

Saadet Partisi Edirne İl Sekreteri Faruk Yalçınkaya, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tarımsal girdi fiyatlarının Eylül'de aylık yüzde 2,63 yıllık da yüzde 40,97 arttığına dikkat çekerek, girdi maliyetlerin arttığı süreçte açıklanan taban fiyatlarının üretici çiftçiyi zora soktuğunu söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tarımsal girdi fiyatları yüzde 40,97 arttı.

Saadet Partisi Edirne İl Sekreteri Faruk Yalçınkaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, TÜİK'in Eylül ayına ilişkin tarımsal girdi fiyatları endeksi (Tarım-GFE) verilerini değerlendirdi.

Verilere göre Tarım-GFE'de, 2023 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,63, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 33,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,97 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 56,87 artış gerçekleştiğini anımsatan Yalçınkaya, girdi maliyetlerinin bu kadar arttığı bir süreçte açıklanan taban fiyatlarının çiftçilere ‘Toprağınızı ekin’ demekten ziyade, ‘toprağınızı ekip zarar etmeyin, teşviklerle idare edin. Biz her şeyi dışarıdan ithal ederiz’ gibi bir duruma dönüştüğünü söyledi.

Yalçınkaya, tarımın mutlaka desteklenmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Özellikle pandemi sürecinde gıdanın ne kadar stratejik olduğunu hep beraber görmüş olduk. Bu iktidarın tarıma gerekli önemi vermediğini görüyoruz. Bugüne kadar vermediği gibi, vermemeye de devam ediyor" dedi.