Sistemde kayıtlı çiftçilerin yüzde 34’lük kısmının 65 yaş ve üzeri, yüzde 34,6’lık kısmının ise 50-64 yaş arasında olduğuna dikkat çeken Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Av. Sinan Tekin, genç nüfusun çiftçilikten hızla uzaklaştığını söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Av. Sinan Tekin, tarımsal ve hayvansal üretimde en büyük sıkıntının genç nüfusun çiftçilikten hızla uzaklaşması olduğunu belirterek, "Köyde kalan nüfus artık son nesil. Köy ziyaretlerinde bu vahim duruma bizzat şahit oluyoruz. Üretim azalıyor, üreten yaşlanıyor” dedi.



Genç nüfusun tarıma dönüşünün yollarının aranması gerektiğine vurgu yapan Başkan Tekin, “Ülkemizde çiftçilik yapanların sadece yüzde 4,8’i gençler. Gençlerin tarıma ilgisinin arttırılması lazım. Bunun için de ekonomik refahın arttırılması gerek. İnsanlar doğduğu yerde doyabilmeli. Bunun için başta kırsal kalkınma desteklerinin yanında, çiftçi gelirlerinin artırılması ve diğer sektör gelirlerine yaklaştırılması gerekiyor" diye konuştu.