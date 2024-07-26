Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla sürdürdüğü çalışmalarda önemli bir başarıya imza attı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Uzunköprü ilçesi Çavuşlu köyünde yapılan bir operasyonda, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karıştığı değerlendirilen 3 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte belge ele geçirildi.



Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 2 adet Gürcistan menşeili sürücü belgesi, 2 adet sahte olduğu değerlendirilen noter belgesi, 2 adet Gürcistan ülkesine giriş çıkış belgesi ele geçirildi.

Ele geçirilen bu belgelerin sahte olduğu değerlendirilerek adli makamlara teslim edildi.

Yakalanan şüpheliler, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında başlatılan adli süreçte, ele geçirilen belgelerin incelenmesi ve şüphelilerin ifadelerinin alınması gibi işlemler yapılacak.