Edirne jandarması siber dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilinçlendiriyorErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, siber dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesi ve vatandaşların korunması amacıyla eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Edirne İl Merkezine bağlı köylerde yaşayan vatandaşlara siber suç farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verdi.

Eğitimde, siber zorbalık, güvenli sosyal medya kullanımı, dijital bağımlılık, tarım aleti dolandırıcılığı, oltalama, parola güvenliği, tatil ve otel dolandırıcılığı, yasadışı bahis ve kapora dolandırıcılığı gibi konular ele alındı.

Eğitimde, vatandaşlara siber dolandırıcılık türleri, bu tür dolandırıcılıklardan korunmak için alınabilecek önlemler ve karşılaştıkları durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.

Jandarma ekipleri, siber dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesi ve maddi ve manevi kaybın önlenmesi amacıyla eğitim faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.