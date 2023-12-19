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Malzemelere el konulurken, olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı'nca tahkikat başlatıldı.

Yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca fişeği, 40 gram esrar maddesi, 3 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, 4 adet sikke ve 6 adet dolandırıcılık suçunda kullanıldığı tespit edilen yabancı ülke vatandaşlarına ait kredi kartı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri çalışmalarda, şüpheli şahsın evinde uyuşturucu madde arama köpeği ile arama gerçekleştirdi.

Edirne'de ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ve dolandırıcılık malzemeleri yakalandı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk bölgesi içerisinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürerken, merkez ilçede bir şahsın evinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde, dolandırıcılık malzemeleri ele geçirildi.

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