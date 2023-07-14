Edirne'de 8 ayrı adreste eş zamanlı operasyonda tefecilikte kullanılan 2 milyon TL ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’de jandarmanın gerçekleştirdiği tefecilik operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele kapsamında “Tefecilik” suçunu işlediği değerlendirilen (8) ayrı adreste eş zamanlı yapılan faaliyet neticesinde; (1) adet tapu, (41) adet iki milyon (2.000.000) TL değerinde dolu senet, (65) adet boş senet, (6) adet alacak listesinin olduğu ajanda, (3) adet rehin sözleşmesi, (3) adet çek/senet teslim tutanağı, (3) adet icra dairesi dosya hesabı belgesi, (2) adet noter belgesi, (2) adet alacak listesinin olduğu not kağıdı ve (34.100) TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirilmiş, (5) şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlere başlanıldı.