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Edirne Valiliği, Edirne'de 2024 yılında yapılacak toplantı yeri ve gösteri yürüyüşü güzergahlarını belirledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Vliliği Edirne'de 2024 yılı içerisinde yapılacak toplantı yeri ve gösteri yürüyüşü güzergahlarını belirledi.

Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gereğince, kurumsal görüşler ve ilgili mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesiyle; Edirne İl Merkezinde 2024 yılı içerisinde yapılacak Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Güzergahları ile Açıkhava Toplantısı Yerleri için, gösteri yürüyüşü toplanma ve dağılma alanları ile afiş ve pankart asılacak yerlerin, Valilimizce aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gereğince, kurumsal görüşler ve ilgili mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesiyle; Edirne İl Merkezinde 2024 yılı içerisinde yapılacak Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Güzergahları ile Açıkhava Toplantısı Yerleri için, gösteri yürüyüşü toplanma ve dağılma alanları ile afiş ve pankart asılacak yerlerin, Valilimizce aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

1) Açık Hava Toplantısı Yerleri

1.İstasyon Meydanı

İstasyon Mahallesinde, Edirne Garı önünde bulunan, 3.500 m² büyüklüğündeki alandır. Yaklaşık 14.000 kişiliktir.

1.2 Saraçlar Caddesi

Sabuni Mahallesinde, Saraçlar Caddesi üzerinde Saraçlar Üst Giriş kısmı ile Esse AVM önü arasında bulunan 4.000 m² büyüklüğündeki alandır. Yaklaşık 16.000 kişiliktir. (Söz konusu alan; Cuma Pazarı Doğusundaki Otopark Alanının etrafında günümüz itibariyle devam eden ve önümüzdeki tarihlerde de devam edecek olan ‘’Yüksek Standartlı Demir Yolu’’ inşaatı bitimine kadar kullanılacaktır.)

2) Gösteri Yürüyüşü Güzergâhları İle Toplanma Ve Dağılma Yerleri

2.1 Dinlenti Park Önü-İstasyon Meydanı Yürüyüş Güzergahı:

Şükrüpaşa Mahallesinde, İlhami Ertem Caddesi üzerinde bulunan Dinlenti Park Önü toplanma alanıdır. Buradan güneydoğuya doğru İlhami Ertem Caddesi, güneybatıya doğru Ali Rıza Ataktürk Caddesi devamında Prof. Dr. Süheyl Ünver Caddesi, devamında İstasyon Caddesinden Edirne Garı önündeki İstasyon Meydanına ulaşan güzergâh yürüyüş güzergahıdır. İstasyon Meydanı; bu yürüyüş güzergahında dağılma alanıdır.

2.2 Eski Cami Güneyinde Bulunan Boş Alan-Çilingirler Caddesi-Saraçlar Caddesi Yürüyüş Güzergahı:

Eski Caminin güneyinde bulunan boş alan toplanma alanı olmak üzere; Çilingirler Caddesi devamında Saraçlar Caddesinden PTT önüne ulaşan güzergâh yürüyüş güzergahıdır. PTT Önü; bu yürüyüş güzergahında dağılma alanıdır.

3) Afiş ve Pankart Asma Yerleri

Düzenleme Kurulunun bildirimleri doğrultusunda Edirne Valiliğinin onay vereceği afiş ve pankartlar için, Edirne Belediye Başkanlığınca şehrin muhtelif yerlerine konulan; ücretli-ücretsiz reklam panoları ile raket ve billboardlar kullanılacaktır.