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Edirne'nin Keşan ilçesi kırsalında Trafik Jandarması tarafından kış şartlarında güvenli araç kullanımı eğitimi verildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Trafik Jandarması Timleri tarafından Keşan'a bağlı köylerde vatandaşlara yönelik kış şartlarında güvenli araç kullanımı, trafik kazalarında alınacak emniyet tedbirleri, kış lastiği kullanmanın önemi, traktörlerde ROPS demiri kullanımı ve önemi hakkında trafik bilgilendirme eğitimi verildi.

Eğitimde, kış aylarında araç kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, kış lastiğinin önemi, traktörlerde ROPS demiri kullanımı ve önemi gibi konular hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, katılımcılara kış şartlarında güvenli araç kullanımının önemini anlatan broşürler dağıtıldı.