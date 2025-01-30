Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Edirne Şubesi'nin olağan genel kurulunda Nadire Gül Özbaşaran başkanlığı yeni döenmde Vildan Yazıcı'ya bıraktı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Edirne Şubesi, 11. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Toplantı üye, bursiyer ve Uzunköprü Şubesi'nin de katılımı ile ETSO'da yapıldı.

Divan Başkanı Doç. Dr. Tülay Demiralay'ın yaptığı genel kurulda, Başkan Nadire Gül Özbaşaran tarafından geçen 3 yılın faaliyet raporları sonrasından tek listeyle girilen seçimde başkan Özbaşaran görevi, derneğin kuruluşundan bu yana emek veren Vildan Yazıcı'ya devretti.

Vildan Yazıcı başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Nadire Gül Özbaşaran (Başkan Yardımcısı), Gülnur Öztürk (Sekreter), Emine Serap Kurt (Sayman) Kadriye Ay, Nazan Yürük, Deniz Doğu yer aldı.

2025-2027 dönem başkanlığına gelen Vildan Yazıcı seçim sonrası yaptığı konuşmada, "Derneğimizde başkanlık bir temsildir. Güçlü bir yönetimle bu dönem kaldığımız yerden devam edip yeni projelerimizle var olacağız, tüm üyelerimizin de katkısıyla büyüyeceğiz" dedi.

Toplantı sonrası yeni üyeler Özlem Uçar ve Şeyma Nur Bakır’a üyelik rozetleri takdim edildi.