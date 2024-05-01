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A.D. hakkında da adli tahkikat başlatıldı.

A.D. 'nin yapılan kaba üst aramasında 1 adet şeffaf poşet içerisinde 0,65 gram ağırlığında esrar ve 1 adet peçeteye sarılı halde 2,11 gram ağırlığında kimyasala bulanmış tütün ele geçirildi.

C.D. 'nin yapılan kaba üst aramasında 1 adet kâğıt içerisinde 1,11 gram ağırlığında kimyasala bulanmış tütün ele geçirildi.

EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi ve iki kişiyi gözaltına aldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında iki kişi gözaltına alındı. Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

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