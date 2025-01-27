Adalet Bakanlığı’nın kararıyla fiziki koşullarının yetersizliği gerekçesiyle Uzunköprü Cezaevi kapatıldı. Bu karar, Uzunköprü’de son dönemde kamu kurumlarının bir bir kapanmasının yarattığı endişeyi artırdı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Adalet Bakanlığı’nın aldığı kararla, Uzunköprü Cezaevi fiziki standartlara uygun olmadığı gerekçesiyle kapatıldı.

Cezaevinde kalan 29 mahkum, Edirne Kapalı Cezaevi’ne nakledilirken, burada görev yapan 9 personel Edirne ve diğer ilçelere tayin edildi.

KAMU KURUMLARININ AZALMASI VATANDAŞLARI ENDİŞELENDİRİYOR

Cezaevinin kapatılması, Uzunköprü’de son dönemde yaşanan kamu kurumu kapanışlarının devamı niteliğinde. Daha önce de Uzunköprü Mal Müdürlüğü, farklı ilçe müdürlükleriyle birleştirilmişti. Vatandaşlar, bu sürecin ilçenin giderek küçülmesine yol açtığını ifade ediyor.

İlçe sakinleri, göç nedeniyle azalan nüfusun kamu hizmetlerinin yok olmasına neden olduğuna dikkat çekerek, “Sırada hangi devlet kurumu var?” sorusunu soruyor.

Kamu hizmetlerinin birer birer kaybedilmesi, Uzunköprü’nün geleceğiyle ilgili endişeleri artarken azalan nüfus ve kapanan kurumların yol açtığı sorunların çözümü için yetkililerin nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

Vatandaşlar, ilçenin kalkınması ve kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak adına somut adımlar atılmasını talep ediyor.