Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Edirne’de Trakya Kalkınma Ajansı eliyle; tarımdan turizme, sanayiden sosyal içermeye kadar yerel kalkınmayı destekleyecek ve Edirne ekonomisine katkı sağlayacak 17 projenin açılışını yaptı.ANKARA (İGFA) - Trakya Kalkınma Ajansı’nın 341 kalkınma projesine 533 milyon lira destek verdiğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Türkiye Yüzyılı’nda Edirne’mizi gerçekleştirdiğimiz projelerle ihya etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Bakan Kacır, Edirne’de Trakya Kalkınma Ajansı’nın desteklediği projelerin açılışını yaptı.

Anadolu’yu Avrupa’ya bağlayan, kadim tarihiyle nice medeniyetlere ev sahipliği yapan Edirne’ye yeni eserler kazandırdıklarını belirten Kacır, "Edirne’mizin nitelikli ve çok yönlü kalkınmasını destekleyecek 17 projenin; şehrimize, ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun tasavvur ettiği büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Büyüme ve kalkınma yolundaki mücadelemizde önümüze çıkartılan nice engellere, kurulan nice tuzaklara, oynanan nice oyunlara rağmen ülkemize asırlık demokratik haklar ve kalkınma atılımları kazandırdık. Ülkemizi, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıyacak yatırımlara imza attık. Cumhuriyetimizin ikinci asrında, Türkiye Yüzyılı’nda daha gelişmiş, refah seviyesi yükselmiş marka şehirler için durmadan, duraksamadan çalışmaya devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda Edirne’mizin de sanayisini, üretimini, istihdamını, kalkınmasını desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Projesi (SOGEP) kapsamında, Trakya Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle faaliyetlerini sürdüren “Gastro-Akademi Eğitim Mutfağı’nda kolları sıvadı, Ramazan pidesi hazırladı.