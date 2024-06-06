Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Merkez ve Havsa ilçelerinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda toplam 19 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ilçesi Doyran mülki sınırları içerisinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan bir göçmen grubunu tespit etti. Yapılan operasyonda 10 Suriye ve 3 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 13 düzensiz göçmen şahıs yakalandı. Yakalanan göçmenler, Edirne İl Göç İdaresine teslim edilerek ülkelerine geri gönderildi.

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HAVSA'DA 6 GÖÇMEN VE 1 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Havsa ilçesi Söğütlüdere köyü sınırları içerisinde de yurt dışına kaçmaya çalışan 6 farklı uyruktan düzensiz göçmen şahıs yakalandı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araç yediemin otoparkına çekilirken, operasyonda 1 organizatör de gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler Edirne İl Göç İdaresine teslim edilirken, organizatör hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: igf