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Edirne Valisi Yunus Sezer, Ak Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Ticaret ve Sanayİ Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan TB Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, İpsala TB Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer dün İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ziyaret kapsamında Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi bölgemiz ve İpsala Karma Organize Sanayi Bölgesi için ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Sezer, Aksal, Helvacıoğlu, Şapçı, Kaymaz ve Sezer, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu’na misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.