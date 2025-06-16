Raşit Efendi İlkokulu 3/C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ve velileriyle birlikte Keşan çarşı merkezindeki esnafı ziyaret ederek, atık pillerin zararları hakkında bilgilendirme yaptı ve atık pil kutuları bıraktı.Erdoğan DEMİR /EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan’da faaliyet gösteren Raşit Efendi İlkokulu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında önemli bir farkındalık projesine imza attı. Okulda yürütülen “Sıfır Atık Projesi” çerçevesinde, dün saat 13.30’da, 3/C Sınıfı öğrenci ve velileri, sınıf öğretmeni ve Çevre Koruma Kulübü Danışman Öğretmeni Selime Erkul eşliğinde Keşan çarşı merkezindeki esnafı ziyaret etti.

ESNAFA ATIK PİL KUTUSU BIRAKILDI

Ziyaretlerde öğrenci ve veliler, atık pilin çevreye zararları hakkında bilgilendirmelerde bulundu ve her esnafa atık pil toplama kutuları teslim etti. Hem öğrencilere hem de topluma çevre bilinci kazandırmayı amaçlayan bu etkinlik, esnaf tarafından da memnuniyetle karşılandı.

ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR MESAJI

Etkinlik sonunda okul müdürü Bülent Erkul, tarafından yapılan açıklamada, “Çevreye olan duyarlılıkları için öğretmenimiz, öğrencilerimiz ve değerli velilerimize teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.