Almanya’nın Lörrach kentinden gelen heyet, 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni izlemek ve incelemelerde bulunmak üzere Trakya Üniversitesi’ni ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Edirne’nin kardeş şehri Almanya’nın Lörrach kentinden gelen bir heyet, 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni izlemek ve incelemelerde bulunmak için Trakya Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Heyet, Lörrach Belediye Başkanı Jörg Lutz ve eşi Judith Lutz, eski DHBW Lörrach Rektörü Prof. Dr. Manfred Raupp, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Wendy Fehlner, Meclis Üyesi Christiane Cyperrek, Kültür ve Turizm Departmanından Sonja Raupp, Uluslararası Lörrach Derneği Edirne Temsilcisi Galip Çalışkan ve Sinem Özcan’dan oluştu.

Ziyarete Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ile Proje Koordinasyon Müdürü Doç. Dr. Sertaç Arabacıoğlu da katıldı.

İKİLİ İLİŞKİLER VE YENİ PROJELER

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler ile yapılan görüşmede, mevcut ikili ilişkilerin devamı ve ortak projelerle geliştirilmesi ele alındı.

Daha sonra Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde düzenlenen işbirliği toplantısında, Erasmus öğrenci hareketliliği, ortak etkinlikler, birim arası iş birlikleri ve sağlık alanındaki tecrübe paylaşımı gibi konular tartışıldı. Görüşmelerde bugüne kadarki projeler değerlendirilirken, ortak çalışmaların artırılması konusunda olumlu bir görüş birliği sağlandı.