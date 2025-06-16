Edirne İl Genel Meclisi’nde, Keşan, İpsala ve Enez ilçelerine bağlı köylerde yangın vanası olmayan veya arızalı olan vanaların acilen yapılması ve tamir edilmesi gerektiği vurgulandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Genel Meclisi’nin Haziran ayı toplantılarında, Su Kanalizasyon ve Katı Atık Hizmetleri Komisyonu Başkanı İsmail Aliş, Keşan, İpsala ve Enez ilçelerindeki köylerde yangın vanası eksiklikleri ve arızalarına dikkat çeken bir rapor sundu.

Komisyon Başkanı Aliş, yaz aylarında kuruyan otlar ve tarım arazilerindeki yangın riskine karşı yangın vanalarının kritik önemde olduğunu belirtti.

Yangın vanalarının itfaiye ve yangın söndürme araçlarının su yüklemesini hızlandırarak müdahaleyi kolaylaştırdığının altı çizilen açıklamada Aliş, "Eksik vanalar bir an önce yapılmalı, arızalı olanlar tamir edilmeli” dedi. İl Genel Meclisi Su Kanalizasyon ve Katı Atık Hizmetleri Başkanı İsmail Aliş, yangın vanalarının yangınla mücadelede hayati olduğunu vurgulayarak, eksik ve arızalı vanaların tamamlanması için yetkililere acil eylem çağrısı yaptı.

Rapor, Edirne’nin köylerinde yangın güvenliğinin artırılması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

KEŞAN’DA DURUM KRİTİK

Keşan’a bağlı 46 köyden 10’unda yangın vanası bulunmazken, mevcut vanaların çoğu arızalı olduğu belirtildi. Örneğin, Akçeşme, Boztepe, Büyükdoğanca gibi köylerde vana yok; Akhoca, Altıntaş, Bahçeköy gibi köylerde ise vanalar çalışmıyor. Sadece Beyköy, Çamlıca, Gökçetepe gibi az sayıda köyde vanalar aktif.

İpsala’ya bağlı 19 köyden Pazardere hariç hepsinde yangın vanası mevcutken, Hacıköy, İbriktepe, Korucuköy, Paşaköy, Sultanköy ve Turpçular’da bazı vanalar arızalı, Aliçopehlivan, Balabancık, Karaağaç gibi köylerde ise vanalar aktif çalışıyor.

ENEZ’DE EKSİK AZ, AMA İYİLEŞTİRME GEREKLİ

Enez’in 19 köyünden sadece Çandır’da yangın vanası yok. Vakıf köy’de borular mevcut ancak vanalar eksik. Kocaali’de 2 vana arızalı, diğer köylerde ise vanalar aktif. Abdurrahim köyü ek vana talebinde bulundu.