Edirne’nin önemli simgeleri arasında yer alan ve 2021’de trafiğe kapatılan tarihi Uzunköprü’ye ilişkin restorasyon çalışmaları halen sürüyor. Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışmaların Mayıs 2024’te tamamlanacağını söylese de Cumhurbaşkanlığı’nın yayınladığı 2024 Yılı Yatırım Programı’nda bitiş tarihi 2027 olarak öngörüldü. Söz konusu programda belirtilen toplam maliyet ise 2023’e oranla yüzde 48 artarak, 255 milyon 900 bin liraya ulaştı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, “İktidar temsilcileri, her işte olduğu gibi bu konuda da kamuoyuna yeterli bilgi vermiyor. Her yıl öngörülen maliyetin katlanması da iktidarın öngörüsüzlüğünü gösteriyor” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’de, adını ilçeye de vermiş olan tarihi Uzunköprü, dünyanın en uzun tarihi taş köprüsü olarak önemi koruyor. Osmanlı Padişahı 2. Murat döneminde, 1427-1443 yılları arasında inşa edilen bin 270 metre uzunluğundaki tarihi köprü, çok kez onarım gördü. Bu restorasyon çalışmalarının sonuncusu ise 2021’de başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürüten çalışmalar kapsamında köprü, 2021’de trafiğe kapatıldı. Tescilli kültür varlığı olan ve 2015’te de UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilen köprüyle ilgili restorasyon çalışmaları hakkında 1 Aralık 2022’de bilgilendirme yapan dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “restorasyon çalışmalarının 2024’ün mayıs ayında tamamlanmasını öngördüklerini” söyledi. Ancak eski Bakan Karaismailoğlu’nun verdiği tarih ile Cumhurbaşkanlığı’nın yayınladığı 2024 Yılı Yatırım Programı’nda çalışmaların bitişi için öngörülen tarih tutmadı. Söz konusu programda projenin bitiş yılı olarak 2027’ye işaret edildi. Projenin toplam maliyeti ise 255 milyon 900 bin liraya ulaştı. 2023 Yılı Yatırım Programı’nda projenin bitişi için 2026 yılı, toplam maliyet ise 172 milyon 920 bin lira olarak öngörülmüştü.

‘İKTİDARIN ÖNGÖRÜSÜZLÜĞÜ”

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Uzunköprü’de süren çalışmaları, Meclis gündemine taşıdı. Yazgan, restorasyon çalışmalarının tamamlanacağı tarihe ilişkin yetkililerin farklı tarihleri açıklamasına dikkat çekerken, toplam maliyette de bir yılda yüzde 48’lik artış yaşandığına işaret etti. Yazgan, şunları kaydetti: “Tarihi Uzunköprü, Edirne’nin önemli simgelerinden biri. 2 yılı aşkın süredir restorasyon çalışmaları sürüyor. Ancak iktidar temsilcileri, her işte olduğu gibi bu konuda da kamuoyuna yeterli bilgi vermiyor. Eski Bakan Adil Karaismailoğlu, çalışmaların 2024’ün mayıs ayında biteceğini açıklamıştı ancak o günden bu yana çalışmalar hakkında doyurucu bilgi paylaşılmadı. Biz de konuyu Meclis’e taşıdık. Tarihi ve kültürel varlıklar hepimizindir. Her fırsatta ‘Osmanlı torunuyuz’ diyenlerin, Osmanlı’dan günümüze ulaşan tarihi Uzunköprü’ye gereken önemi vermediğini görüyoruz. Çalışmaların maliyetinin her yıl artması da farklı bir konu başlığı olarak önümüzde duruyor. Her yıl öngörülen maliyetin katlanması, iktidarın öngörüsüzlüğünü gösteriyor.”

‘GECİKMENİN MALİYETİ NEDİR?’

CHP’li Yazgan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na da şu soruları yöneltti:

“Tarihi Uzunköprü’deki restore çalışmalarının ne zaman tamamlanması öngörülmektedir? Restorasyon projenin tamamlanmasına ilişkin farklı tarihlerin verilmesinin gerekçesi nedir? Projedeki gecikmelerin maliyeti ne olmuştur?”