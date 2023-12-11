2024 yerel seçim sürecinde CHP’de aday adaylıkları başvurularının sona ermesiyle birlikte Edirne'de Belediye Başkanı, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyesi aday adayı olan isimler de netleşti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için aday adayı başvurularında CHP'den Edirne Belediye Başkanlığı için 8 isim dosya verirken, 16 isim İl Genel Meclisi'ne, 48 isim ise Belediye Meclisi için aday adaylı başvuru dosyalarını CHP'ye teslim etti.
Buna göre Edirne’de CHP’nin aday adayları şöyle oldu:
BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
1-Ayhan Murat Dursunoğlu
2- Bülent Bacıoğlu
3. Ergun Türkyılmaz
4. Filiz Gencan Akın
5. Recep Gürkan
6. Serkan Liznak
7. Seyfi Alp Üzmen
8. Şükrü Ciravoğlu
İL GENEL MECLİS ÜYESİ ADAY ADAYLARI
1. Abdullah Yeşen
2. Ahmet Erken
3. Cengiz Posta
4. Çiğdem Gegeoğlu
5. Emine Kahyalar
6. Erdal Akgün
7. Erdoğan Taşın
8. Hülya Bodur
9. İsmail Keskin
10. Kemal Yiğit
11. Kutay Özköse
12. Mehmet Geçmiş
13. Muammer Tanıyan
14. Murat Aran
15. Mustafa Dirik
16. Nurten Çalışkan
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAY ADAYLARI
1. Ahmet Ziya Yaz
2. Ali Yazıcı
3.Ali Yetim
4. Babürhan Feyzullah Güldiken
5. Buğçe Akbakır
6. Celal Alper
7. Cenk Benakman
8. Cenk Ergüden
9. Çiğdem Arslan
10. Duygu Şener
11. Ekrem Kaya
12. Engin Yağcılar
13. Ergin Polat
14. Ersan Sivrikaya
15. Fatih Çimen
16. Ferit Kırağası
17. Gökçe Onur Öktem
18. Günay Keskin
19. Güner Şeker Sırtova
20. Halil Bereketçi
21. Harun Polat
22. İlker Ocak
23. İlknur Özcan
24. İsmail Bilgi
25. İsmail Sancakçavuşu
26. Kamile Sacide Edirne
27. Kezban Buyruk
28. Melek Yılmaz
29. Muharrem Sisü
30. Murat Boyacıoğlu
31. Murat Tahan
32. Mustafa Orbay
33. Nedim İşcan
34. Nedim Mercan
35. Olcay Bakkalcı
36. Ömer Kutlu
37. Nadir Orkun Şapolya
38. Sadettin Yaşa
39. Şahide Ağaoğlu
40. Salter Semih Soylu
41. Selçuk Çakır
42. Semih Çınar
43. Sergen Kuru
44. Soykan Özgür
45. Suat Fidankal
46. Ulaş Çam
47. Volkan Akgüngör
48. Yaver Tetik