Edirnespor Kulübü Resmi sitesinde yapılan açıklamada Edirnespor Kulübü Başkanı Onur Yaren Ayaydın’ın görevinden istifa ettiği açıklandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirnespor Kulübü Başkanı Onur Yaren Ayaydın istifa etti.

Ayaydın tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, iki sezon önce büyük bir onur ve sorumlulukla devraldığım Edirnespor Kulüp Başkanlığı görevimden, gördüğüm lüzum üzerine istifa ettiğini belirtti.

"Görev sürem boyunca her zaman yanımda olan yönetim kurulundaki kıymetli yol arkadaşlarıma, Edirnespor taraftar gruplarına, teknik kadrolara, futbolcu kardeşlerime, kulüp çalışanlarımıza ve tüm Edirnespor sevdalılarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım" diyen Ayaydın, "Bundan sonraki süreçte, Edirnespor’un başarısı için taşın altına elini koyacak herkese destek olmaya devam edeceğimi tüm Edirnespor ailesine söz veriyorum. Yaşasın ve var olsun büyük Edirnespor!” ifadelerini kullandı.