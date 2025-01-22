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Başkan Ayaydın, "Edirnespor'u kayyuma götürmek bize yakışmazdı.Sonunan kadar Edirnespor'u ayakta tutmak için mücadele edeceğiz" dedi.

Genel Kurul’a tek aday olarak katılan Onur Yaren Ayaydın Edirnespor'un tekrar başkanı olarak seçildi.

Konya Karatay tenis tutkunlarının yeni mekanı oldu

Konya Karatay tenis tutkunlarının yeni mekanı oldu

Toplantıda, kulübün geleceğini belirleyecek olan seçim süreci de tamamlandı.

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