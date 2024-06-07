CHP Edirne Milletvekili Ziraat Mühendisi Ediz Ün, açıklanan buğday ve arpa alım fiyatlarıyla çiftçinin ölüm fermanının imzalandığını belirterek, fiyatlarının değil artış sadaka bile sayılamayacağını öne sürdü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, buğday ve arpa alım fiyatlarını eleştirerek, açıklanan fiyatları 'utanç fiyatı' olarak yorumladı.

AK Parti'nin üretimi tamamen bitirmeye yemin ettiğini iddia eden Milletvekili Ün, "Açıkladıkları buğday ve arpa alım fiyatlarıyla bunu bir kez daha ispat ettiler. Bu fiyatlar çiftçiye “öl” demek. Geçen yıl fiyatları açıklayan AKP Genel Başkanı bu yıl ortalarda yok. Onun yerine Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medyadan duyuruyor. Bu fiyatların utanç fiyatları olduğunu bildikleri için çıkıp kendileri açıklayamıyor. TMO eliyle buğdayda yandaşlarına ithalat yaptırıp depoları buğdayla doldurdu. Cumhuriyet tarihinin ithalat rekorlarını kırıldı. 3,5 milyar dolar yabancı çiftçilere gitti. Depolar dolu olduğu için buğday almaktan da kaçıyorlar. Randevu denilen ucube bir sistemle alımları geriye atıyorlar. Şimdi de sektörden her bir kişinin utanacağı fiyatları alım fiyatı olarak açıklıyorlar" dedi.

"Buğdaya 9.250 fiyat vermek, 1.750 de prim vermek,“bir daha ekmeyin” demekle aynı şeydir" diyen Ün, yaptığı değerlendirmede "Buğday ve arpada ziraat odalarının hesaplayıp açıkladığı maliyetlerin altında bir fiyat verilmiştir. Geçen yıl ton başına 384 dolar ekmeklik buğday alım fiyatı 97 dolar azalarak bu yıl 284 dolara düştü. Arpa fiyatı geçen yıl 326 dolardı şimdi 225 dolar. Çiftçinin kaybı 101 dolar. AKP arpa ve buğday çiftçisinin cebinden ton başına 100 dolar çaldı. Bu fiyatları kabul etmiyoruz. Yaşadığımız derin ekonomik krizin sorumlusu çiftçimiz değildir. Krizin sorumlusu kimlerse bedeli de onlar ödesin. Bu fiyatlardan sonra tarlaya girmek mümkün değil. Çiftçiye çıkardıkları krizin bedelini ödeterek ekonominin iyi gideceğini sanmak bu işi hiç bilmediklerinin, krizden bir ders çıkarmadıklarının ispatıdır. Çiftçiye sadaka verseler bundan fazla olurdu" yorumunu yaptı.