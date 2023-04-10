Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın kurulmasını sağladığı Yayın Kurulu çok sayıda nitelikli yapıtın; ülkenin bilimsel, kültürel ve sanatsal yaşamına katılmasına katkıda bulunmayı sürdürüyor. Ali Rıza Ertan tarafından kaleme alınan Yazar Ahmet Zeki Muslu’nun derlediği Tedirgin Adam adlı kitap, Ertan’ın hayatına ve edebiyat yaşamına dair kesitlerden oluşuyor. Romanda yazarın yaşamındaki olaylar karşısındaki duygu, düşünce ve yorumları da okuyucularla paylaşılıyor. Romanı temin etmek isteyen vatandaşların, Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne ulaşarak eseri edinebilecekleri bildirildi. Yazarın Çine Lisesi’nden öğrencisi ve yakın dostu olan Ahmet Zeki Muslu, Ertan’dan kalan belgeleri araştırıp derledikten sonra kitabın edebiyat dünyasına kazandırılmasına öncülük etti.





BAŞKAN ATAY: “BENİM İÇİN VEFA BORCUDUR”