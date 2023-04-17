Belediyeye ilk kez bir kadın başkan geliyor ve muhteşem bir hikaye başlıyor. Özlem Çerçioğlu bir Avrupalı değil, Amerikalı da... Biz sandığımızdan çok daha iyiyiz.

Genelleme yapmaktan imtina eden biri olmakla birlikte şu anda tam da genelleme yapmak üzereyim. Buna mecburum.

‘Gelişmekte’ olduğumuzdan mıdır nedir, Türkiye’de yaşayanlar olarak ülkemizi sürekli yabancı ülkelerle kıyaslama huyumuz var.

Bu kıyaslama genelde kendimizi kötü hissetmemizle son buluyor. Maalesef bu kıyaslamadan sağ çıkamıyoruz.

Elbette ülke olarak gidecek daha çok yolumuz var. Ancak şu bir gerçek ki bizim topraklarımız da insanlarımız da hayranlık uyandırıcı esasen.

Tamam, en iyi biziz demeyeceğim ama biz sandığımızdan çok daha iyiyiz.

Buraya kadar okuduklarınız, benim bir habere bakarken aklımdan geçenler. Ne haberi olduğunu söyleyeyim…

Vatandaşlarla iftar yapıyor, dert dinliyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan’ın ilk gününden itibaren iftar programlarında vatandaşlarla bir araya geliyor. Yemek dağıtıyor, iftar yapıyor, sohbet ediyor, şakalaşıyor, dert dinliyor, hediye alıyor… Hiç değişmeyen bir şey var bu akşamlarda. Aydınlılar bu kadını çok seviyor.

Bu sadece benim gözlemim değil; araştırmalar da aynı sonuca varıyor.

Nam-ı diğer Topuklu Efe, Türkiye’de yapılan araştırmalarda en çok sevilen belediye başkanları arasında yer alıyor. Hatta geçtiğimiz yıl SONAR Araştırma Şirketi tarafından yapılan bir araştırmaya göre Özlem Çerçioğlu, yüzde 60,3 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor. İkinci sırada yüzde 52,4 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu var. Üçüncü sırada ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş.

Sadece Türkiye’de değil dünyada pek çok alanda erkekler kadınlardan bir adım öndeyken Özlem Çerçioğlu, bu geleneği Türkiye’de bozmuş bir kadın.

Bunu nasıl başardığı sorusunun yanıtını, 2019 yılında Turkishnews’e verdiği bir röportajda buluyorum. Bir günlük mesaisini şöyle anlatıyor: “Sabah 8’de geliyorum, çıkış saatim belli değil. 17 ilçe, 492 köy, 36 belde… Başımı kaldıramıyorum. Kaldırdığım anda vatandaşla beraberim, köydeyim, beldedeyim, ilçedeyim. Aydın halkı için sürekli çalışıyorum. Ben sadece işimi yapıyorum. Yaptığım iş de ortada, vatandaş görüyor. Ben ne bir şey pazarlıyorum, ne algıyı yönetiyorum; sadece çalışıyorum.”

Çalışmak elbette büyük bir etken ancak Topuklu Efe’nin bugün yarattığı profil bundan daha fazlasını barındırıyor. Bir kadın olması, bir anne olması, Nazillili olması, Amerika’da uzun yıllar yaşamış olmasına rağmen şehrine dönmüş olması da onu birinciliğe getiriyor.

Türkiye’de dört kadından biri

Türkiye’de sadece dört kadın belediye başkanı olduğunu biliyor muydunuz? Evet, sadece dört tane. Özlem Çerçioğlu onlardan biri.

Daha iyisi ise bir rekora sahip olması. Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı Özlem Çerçioğlu’nun selefleri olan erkekler ne kadar görevde kalmışlar dersiniz? Cevap; en fazla 10 yıl. İlginç. Çünkü Özlem Çerçioğlu, 2009’dan bu yana belediye başkanı. Tam 14 yıldır.

Çerçioğlu’nun 14 yıllık bu yolculuğunu düşünürken Tolstoy’un çok bilinen o sözü geldi aklıma. “Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. Ya bir insan yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir” der ünlü yazar.

Çerçioğlu’nun yolculuğu da muhteşem görünüyor gözüme. Öyle ki belediyeye ilk kez bir kadın başkan geliyor ve muhteşem bir hikaye başlıyor. Gelelim şu yabancılara olan hayranlığımıza. Evet, bırakalım artık bunu. Dedim ya biz sandığımızdan çok daha iyiyiz.

Önümüzde seçimler var. Görünüşe göre Çerçioğlu, yerini kimseye vermeyecek.

Yazı: Ebru Paksoy