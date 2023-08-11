Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine hitaben söylediği “Bu ülkeyi biz kurduk, onu yükseltecek olan sizlersiniz” sözünü ilke edinen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, göreve geldiği 2019 yılından itibaren; gençlerin fırsat eşitliğinden yararlanabilmeleri, sosyalleşebilmeleri, hayallerini gerçekleştirebilmeleri, kentin ve ülkenin idaresinde söz sahibi olabilmesi için çeşitli hizmetleri hayata geçirdi.

GENÇLERİN REHBERİ KİTAP KAFELER

Gençlerin; eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanabilmeleri, kitapların rehberliğinde bir yaşam sürmeleri ve özgürce araştırma yapabilmeleri için hayata geçirilen Kitap Kafe projesinde ilk kurdele 2021 yılının Ocak ayında kesildi. Çocuk kitaplarından dünya klasiklerine binlerce kitabın yer aldığı kütüphanesi, internet bağlantılı bilgisayarları, nezih ortamı ve çeşitli ikramlar ile kitap okumak ve bilgiye ulaşmak isteyen her yaştan vatandaşımızın ilk adresi Kitap Kafeler oldu. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, bilgi kâşifleri ve kitap kurtlarının taleplerini yerine getirmek için 2 yıl gibi kısa bir zaman diliminde Kitap Kafelerin sayısını 11’e yükseltti. Kenti donatan bilgi yuvaları, binlerce gencin hayallerini gerçeğe dönüştürmesine ve hedeflerine ulaşmasına ev sahipliği yapıyor.

ÖĞRENMENİN EĞLENCELİ HALİ MATEMATİK VE BİLİM PARKI

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın, “Mustafa Kemal Atatürk’ün matematiğe olan sevgisi ve heyecanı bize de yansıdı. Geleceğimiz olan gençlerimizin iyi bir eğitim alması gerekiyor. Bu park, onların eğitimine katkı yapacak” sözleri eşliğinde kurdelesini kestiği ve Nobel ödüllü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adının verildiği Bilim Parkı gençlerin hizmetine sunuldu. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, öğrenmenin eğlence ile keyifli hale gelmesini ve edinilen bilgilerin pekiştirilmesini sağlıyor. Sezar şifreleri, Hilbert küpü gibi çeşitli eğitici oyun grupları; gençlerin özgün fikirler ile problem çözmelerine yardımcı oluyor.

SPORCU GENÇLERİN ADRESİ EFELER

Efeler’de gençler için hizmet rekoru kıran Başkan Atay, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan olimpik standartlarda açık havadaki tek tırmanma duvarını Pınarbaşı Mesire Alanı’nda hizmete sundu. Ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapan tırmanma duvarında; Okullar Arası Minikler ve Küçükler Türkiye Şampiyonası ile Spor Tırmanış 2022 Balkan Şampiyonası gibi önemli turnuvalar düzenlendi. Bu spora ilgi duyan yüzlerce genci Efeler’de buluşturmaya devam eden proje, aynı zamanda yeni sporcuların da yetişmesine katkı sağlıyor.

