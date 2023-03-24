Aydın’ın Efeler ilçesinde kaçak sigara üretilen imalathaneye yapılan baskında 9 bin 360 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak sigara imalat ve satıcısına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Işıklı Mahallesi’nde 2 şahsa ait işyerine baskın düzenledi. İşyerinde yapılan aramada 9 bin 360 adet içi doldurulmuş makaron, 3 bin adet bandrolsüz boş makaron, 49 kilo sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyorç