Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını son olarak halk sağlığını ve huzurunu olumsuz etkileyen hamam böceklerinin üremesini kontrol altına almak için sürdürüyor. İlaçlama çalışmalarını titizlikle yürüten belediye ekipleri, etkili sonuçlar elde etmek amacıyla kentteki logar kapaklarını açarak ilaçlama yapıyor. Belediye ekipleri; parklar, bahçeler ve yeşil alanlar gibi kamusal alanlarda da düzenli ilaçlama yaparak, vektörlerin yayılmasını önlemek için yoğun mesai harcıyor.

Efeler Belediyesi’nden yapılan açıklamada; sivrisinek, karasinek, pire, kene ve hamam böceği gibi hastalık taşıyıcı zararlıların popülasyonlarını insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutmak için, ilaçlama çalışmalarının tüm mahallelerde aralıksız devam edeceği bildirildi.