Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşları, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda kurbanlık alım ve satımı yapabilmeleri için harekete geçti.



Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala görev ve sorumluluk alanındaki hayvan pazarlarında kapsamlı bir çalışma başlattı. Çok sayıda personelin yer aldığı faaliyetlerde, alanlar önce süpürüldü daha sonra da yıkandı. Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de bölgelerde ilaçlama yaptı.



Çalışmalardan memnun olduğunu kaydeden üreticiler ve vatandaşlar, Başkan Yetişkin ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.