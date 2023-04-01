Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın hayata geçirdiği gündüz bakım evlerindeki öğrenciler, Orman Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliklerde gönüllerince eğlendi. Çocukların, doğa sevgilerini pekiştirmek amacıyla düzenlenen organizasyon Aydın-Muğla Karayolu üzeri Dorumlar Mahallesi mevkiinde yer alan Afacan Minikler Orman Okulu’nda gerçekleşti. Ağaçların gölgesinde ve çimenlerin üstünde piknik yapan öğrenciler daha sonra temiz havanın eşliğinde çeşitli oyunlar oynayıp egzersizler yaptı. Çocukların mutluluğu renkli yarışmalar ile ikiye katlandı. Uzman öğretmenlerin gözetimi altında gerçekleşen etkinlik doğa yürüyüşünün ardından son buldu.

