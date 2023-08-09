Yürüttüğü titiz çalışmalar ile vatandaşların takdirini toplayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentteki park ve bahçelerde kapsamlı bir çalışma başlattı.

Vatandaşlar; yaz aylarında serinlemek, sosyalleşmek ve keyifli vakit geçirmek için park, bahçe ve yeşil alanları tercih ediyor. Bu durumu dikkate alan Efeler’in yeşil ekipleri; Adnan Menderes, Zeybek, Cumhuriyet ve Mimar Sinan mahallelerindeki parklarda uzayan çimleri biçti ve yabani otları temizledi. İlçe sakinlerinin konforu için faaliyetlerin aralıksız süreceği kaydedildi. Çalışmalardan memnun olduğunu belirten Efeler halkı, Başkan Atay ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.