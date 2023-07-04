İzmir'de Efes Selçuk, Kurban Bayramı’nda binlerce ziyaretçiyi ağırladı. 9 günlük bayram tatilinde Efes Selçuk’a gelen 550 bin ziyaretçi kültürel ve doğal değerleriyle İlham Veren Kenti keşfetti.İZMİR (İGFA) -Efes Selçuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı tatilinin başladığı 24 Haziran Cumartesi gününden bayram tatilinin bitimine kadar günde Pamucak bölgesinde 23 olan konteyner sayısı 35'e tamamlanarak, günde 3 sefer konteyner boşaltımı yapıldı.

Belediye Sosyal Tesisi, Dereli Tesisleri ve tüm oteller bölgesi dâhil olmak üzere Pamucak ve Pananos Sahillerinde 5 personel ile günlük mıntıka temizliği yapıldı.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, Efes Müzesi önü, Saint Jean ve Şirince otopark alanları ile Pamucak ve Pananos Sahilleri’nde tam doluluk tespit edildi.

Başkan Ceritoğlu Sengel’in göreve gelmesinin ardından düzenlenen festival ve etkinliklerin yanı sıra kentin tanıtımına yönelik yapılan çalışmalar, katılım gösterilen fuarlarla yurt içi ve yurt dışında tanınırlığı artan Efes Selçuk’ta yılın her döneminde ziyaretçi sayısı giderek artıyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından değerlendirmede bulunan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Bayram tatilcilerinin akınına uğrayan Efes Selçuk'ta 550 bin ziyaretçiyi ağırladık. Kentimizin dört bir yanında tüm çalışmaları bu yoğunluğa rağmen sürdürerek emekleriyle yüzümüzü kara çıkarmayan çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.