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İzmir Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel yeni yıl öncesi belediye emekçileriyle bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Beş yıl boyunca yapılan çalışmaları, atılan adımları değerlendiren İzmir Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Mücadele dediğimiz şey size sunulmuş olan opsiyonlardan yararlanmaktansa hep daha fazlasını isteyip diretmekle oluyor. Biz sizler için hep daha fazlasını isteyip direttik” dedi.

Ahmet Taner Kışlalı Salonu’nda belediye emekçileri ile bir araya gelen Filiz Başkan, yılbaşı öncesi çalışanların kartlarına yatırılacak tutar ile Mehmetçikle dayanışma ağını büyüten kent esnafına teşekkür etti.

HER SEFERİNDE ÇÖZÜM ÜRETEREK…

Belediye çalışmaları hakkında değerlendirme yapan Filiz Başkan, “Aradan beş yıl geçti. Geriye baktığımızda pandemi, krizler, depremler derken aslında geçen süre zarfının çok yoğun ve zor geçtiği bir gerçek. Ama hiç yılmadan, yıkılmadan, yüksünmeden, dimdik ayakta mücadele ederek ve her seferinde çözüm üreterek, her seferinde önümüze konan sorunları bir şekilde çözme yeteneğimizi kullanarak, geldiğimiz zaman borç batağında olan Efes Selçuk Belediyesi’ni ölüyü topraktan çıkarıp nefes almasını sağlayıp büyütüp delikanlı yapabilecek bir pozisyona getirerek geçti beş yılımız. Beş yılımız; pandemi nedeniyle emekçiler işten çıkarılırken bizde tam aksine çalışma arkadaşlarımızın devamlılığını sağlamak ve kısmi çalışma ödeneğinden yararlanmayı reddetme ve tıkır tıkır maaşları ödemeyle geçti. Pandemi ve 2019’da geldiğimizde bütçedeki o kriz çok iyi bir sebep olabilirdi çalışanların; “Kusura bakmayın artık sizinle çalışmıyoruz” diyerek işten çıkarılması için. Bunun haricinde dönüp baktığımızda; “Bizim borcumuz var o yüzden kusura bakmayın ödeyemiyoruz” diyeceğimiz gibi çok fazla sebebimiz olabilirdi. Ama bunların hepsini elimizin tersiyle ittiğimiz için hiç mütevazı olmadan kendimle, çalışma arkadaşlarımla, benimle aynı fikri paylaşan başkan yardımcılarım ve yakın ekip dahilinde Mali Hizmetler Müdürümüzle gurur duyuyorum. Bence siz de gurur duymalısınız” şeklinde konuştu.