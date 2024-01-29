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Efes Selçuk Belediyesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin insansız yangın söndürme uçağı yapma projesine destek oldu. İlhamlarını 2021 yılında ülkede çıkan orman yangınlarından alan öğrenciler TEKNOFEST 2024’te başarılı olmayı hedefliyor.

İZMİR (İGFA) - Projeleriyle orman yangınlarına anında müdahale etmeyi hedeflediklerini belirten THK Üniversitesi İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yıldırım Karayel; “Öğrencilerimizle başlattığımız bir proje vardı. Biz bunu insansız yangın uçağına çevirdik. İnsansız yangın uçağımız yangın öncesinde ve sonrasında gerekli müdahalelerde bulunup yangının tahribatını minimum seviyeye dönüştürmeye yarıyor" dedi.

SENELER İÇİNDE PROJEMİZİ GELİŞTİRİYORUZ

THK Üniversitesi İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojileri Bölümü Öğrencisi Cemre Nur Akbulut ise 2021 yılından bu yana projelerinde ilerleme kaydettiklerini belirterek; “2021 yılının yaz aylarında ülkemizde 53 ili kapsayan ve 150 bin hektardan fazla ormanlık alan kaybetmemizden ilham alarak bir yangın söndürme ve yangın engelleme uçağı geliştirmeye çalışıyoruz. TEKNOFEST 2022’de 6. olmuştuk. TEKNOFEST 2023’te ise yarı finale kadar ilerleyebilmiştik. Projemizi geliştiriyoruz ve geldiğimiz bu son aşamada da Selçuk Belediyesi’nden eksik malzemelerimizin temini konusunda yardım istedik. Bize bu konuda geri dönüş yapıldığı için çok mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz” dedi.

ACI TECRÜBELER BİR DAHA YAŞANMASIN DİYE

THK Üniversitesi İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojileri Bölümü Öğrencisi Duhan Kağan Doğan, yangınların ormanlarda oluşturduğu tahribatın bir daha yaşanmaması için projelerini yürüttüklerini belirterek; "Bu süreçte istek ve ihtiyaçlarımızı Efes Selçuk Belediyesi’ne SELBİM üzerinden ilettik. Belediye bize gerekli malzeme desteğini sağladı. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

YANGIN YAYILMADAN MÜDAHALE EDİLECEK

THK Üniversitesi İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojileri Bölümü Öğrencisi Emrullah Coşkun; “Bir insansız yangın uçağı yapmayı hedefliyoruz. Projemizi hayata geçirmeye çalışırken maddi olarak bazı tıkandığımız yerler oldu. Bu konuda

Belediyemiz destek verdi. TEKNOFEST 2024’te finale kalıp birinci olmayı hedefliyoruz” dedi.

Bu anlamlı projeye destek vermekten dolayı gurur duyduklarını belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "Yanı başımızdaki Türk Hava Kurumu İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu öğrencileri, insansız yangın söndürme uçağı çalışmalarına devam etmek için bizden destek istediler. Bu anlamlı projeye destek vermekten gurur duyuyoruz. Gençlerin ilham verici çabalarına destek olmak, ormanlarımızın yok olmasının önüne geçmek adına önemli bir adım. Yolunuz açık olsun, gençler! Biz her zaman