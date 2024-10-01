Efes Selçuk Belediyesi, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı içerisinde TYT ve LGS Süreç Değerlendirme Sınavları düzenleyecek. Sınavlara hazırlanan öğrenciler için önemli bir deneyim olacak süreç değerlendirme sınavlarına katılım gösterecek öğrenciler için son başvuru tarihi 7 Ekim.

İZMİR (İGFA) - Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde düzenlenecek süreç değerlendirme sınavlarına katılım gösterecek öğrenciler plastik, cam ve pet şişe gibi geri dönüştürülebilir atıklar getirerek sınava katılabilecekler.

TEK AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZIN YANLARINDA OLMAK

Öğrencilerin sınavlara hazırlanma süreçlerine destek olmak istediklerini belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Öğrencilerimiz için sınavlara hazırlık süreci biraz zorlu, biraz meşakkatli, biraz da heyecan verici bir şekilde geçebiliyor. Biz bu süreçte birçok duyguyu bir arada yaşayan öğrencilerimiz için süreç değerlendirme sınavları düzenliyoruz. Onların sınavlara hazırlanırken kendilerini ölçmeleri, sınava dair heyecan ve kaygılarını kontrol edebilmeleri amacıyla düzenlenecek bu sınavlarda çocuklarımıza ayrıca çevre bilinci kazandırmayı hedefliyoruz. Bu sebeple öğrencilerimize diyoruz ki; “Atığını Getir, Sınava Gir”. Öğrencilerimiz cam, plastik, pet şişe gibi geri dönüştürülebilir atıkları getirerek süreç değerlendirme sınavlarına girebilecekler. Bizim tek amacımız çocuklarımızın eğitim hayatında onlara katkı sunmak, onlar yarınlara hazırlanırken yanlarında olmaktır” dedi.

Yapılan başvuruların ardından 12- 13 Ekim tarihlerinde LGS’ye hazırlanan öğrenciler için Süreç Değerlendirme Sınavı düzenlenecek. Sınav saatleri öğrencilere kısa mesaj yoluyla bildirilecek.