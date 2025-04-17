İzmir Efes Selçuk halkı uzun yıllardır bekledikleri içme suyuna kavuşuyor. Kuyumcu Mevkii’nde İZSU tarafından gerekli izinler ardından ilk kazma vuruldu.İZMİR (İGFA) -Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Kuyumcu’da ilk kazma vuruldu. Yolun açılması ile birlikte boru döşemeleri de gerçekleşecek. Tahmin ediyoruz ki Eylül ayı gibi çeşmelerimizden o yıllardan beri özlemini duyduğumuz, bugünden çok daha kaliteli olan o içme suyuna kavuşuyor olacağız” dedi.

Kuyumcu Mevkii’nde yaptığı açıklama ile Efes Selçuklular’ı bilgilendiren Başkan Sengel; “Tarihe küçük bir not düşelim istiyoruz. Bugün 16 Nisan 2025. Bundan çok uzun yıllar önce, ben belediye meclis üyesi iken Kuyumcu Mevkii’nde olan bir kuyudan, Selçuk’ta hanelerimizde çeşmeyi açtığımız zaman mevcut olan kuyudan çok daha kaliteli, çok daha iyi suyun akacağına ilişkin söylemler vardı. Bunun üzerine ben belediye başkanı seçildikten sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU ile birlikte bu konuda Efes Selçuk Belediyesi olarak görüşmelerimizi gerçekleştirdik. İZSU yetkilileri tarafından bir çalışma içerisinde olduğunu ancak uzun yıllardan beri alınması gereken muvafakatlerin da alınmadığını ifade edilmişti” dedi.

ÇOK KALİTELİ BİR SU

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra ilgili sürecin hızlandığını belirten Başkan Sengel; “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a durum aktarıldıktan sonra İZSU Genel Müdürümüz ve ilgili bütün amirler ile bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı üzerine bütün çalışmalara hız verildi. İZSU muvafakat almaktansa ilgili izinleri alarak ve bu konuya ilişkin ödenmesi gereken bedelleri ödeyerek bu noktayı hızlandıralım dendi. Çünkü gerçekten de suyun mevcut olan suya göre çok daha kaliteli olduğu biliniyordu” dedi.

İLK KAZMA VURULDU

Efes Selçuklular’ın kaliteli içme suyuna kavuşmaları için sağlanan koordinasyonların önemine değinen Başkan Sengel; “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a, İZSU Genel Müdürlüğü’nde görevli bütün bürokratlara, bütün emekçilere bir Efes Selçuklu olarak sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şu an itibariyle alınmış olan izinlerle birlikte ilk kazma vuruldu. Yolun açılması ile birlikte boru döşemeleri de gerçekleşecek. Tahmin ediyoruz ki eylül Ayı gibi çeşmelerimizden o bahsettiğimiz ve yıllardan beri özlemini duyduğumuz çok daha kaliteli suya kavuşuyor olacağız” dedi.