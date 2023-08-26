İzmir'in Efes ilçesine bağlı Selçuk'ta Büyük Taarruz’un 101. Yılı Kurtuluş Yolu Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Efes ilçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Selçuk Şubesi Başkanı Metin Çıtak günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Türk ulusunun hiçbir zaman bağımsızlığından ödün vermediğinin altını çizen Çıtak; “Esareti reddeden Aziz Türk Milleti bağrından çıkardığı Mustafa Kemal’in önderliğinde ulus devlet bilinciyle oluşan kahraman ordusu ile dünyaya örnek olacak Kurtuluş Destanını yazmaya başladı. Sonunda işgalcilere kesin darbeyi vuracak Büyük Taarruz 101 yıl önce Afyon’da 26 Temmuz şafağında verilen, Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri” emri ile çok çetin çarpışmalardan sonra aynı gün saat 12.30’da ilk düşman siperleri aşıldı. İşte “O an” içindir bu anıt. Sayın Mehmet Aksoy “O anı” bu eseri ile gelecek nesillere ve sonsuza taşımıştır. Bu anıtın Selçuk’ta olması bizim ayrıca onurumuzdur” dedi.

Metin Çıtak’ın konuşmasının ardından Efes Selçuk Belediyesi Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi kursiyerlerinden Zeynep Aslan “Kurtuluş Savaşı” adlı şiirini okudu. Efes Selçuk Belediyesi Zeybek Ekibi gösterisinin ardından tüm katılımcılar bir katılımcılar saat 12.30’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün silüetinin Kurtuluş Yolu Anıtı’nda görülmesine bir kez daha heyecanla ve duygulanarak tanık oldular.

Heykeltıraş Mehmet Aksoy’un imzasını taşıyan Kurtuluş Yolu Anıtı, bir yüzünde Nazım Hikmet’in Kuvayı Milliye destanını da taşıması ve Kurtuluş Savaşı’nın aşamalarını anlatan bir yapıt olması açısından büyük önem taşıyor. Anıt Efes Selçuk’un yanı sıra Türkiye’de de özel bir yapıt olarak biliniyor.